Синегубов назвал главную цель оккупантов в Харьковской области

Главной целью российских оккупантов в Харьковской области является повторный захват Купянска-Узлового, Силы обороны Украины реагируют адекватно.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мы последние шесть месяцев наблюдаем такие активные штурмовые боевые действия врага. Кроме упомянутого села, войска РФ еще пытаются наступать возле Ивановки, Петропавловки. В Харьковской области для врага это сейчас – основная цель, поскольку, например, захват Синьковки позволит продвигаться дальше и создать предпосылки для блокирования Купянская, но главная цель – Купянск-Узловой (большой железнодорожный узел – ред.) Но чтобы до него добраться, нужно захватить часть города Купянска, эти планы понимаем, эти планы понимают наши Вооруженные силы. Поэтому адекватно реагируем", – сказал Синегубов.

По его оценке, у войск РФ достаточно оружия и техники для штурмовых действий на этом направлении.

"Есть у них и минометы, и тяжелая артиллерия, и, конечно, танки и другие бронированные машины. Некоторое время действительно наблюдался снарядный голод – в перехватах мы это слышали. И все же они укомплектованы, чтобы идти в штурмы небольшими отрядами при поддержке техники. В последнее время у них несколько изменилась тактика: очень активно применяют управляемые авиабомбы. Кроме того, сейчас используют дроны-камикадзе, чем очень донимают наших военных, и мы, конечно, стараемся быстро реагировать на запросы подразделений, чтобы они противодействовали и беспилотникам", – добавил он.

Напомним, командир подразделения ВСУ по Купянскому направлению Денис Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что российские захватчики ведут активную борьбу за Синьковку Харьковской области, они хотят захватить ее до Нового года.

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