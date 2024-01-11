Синегубов назвал основные цели россиян в Харьковской области: подробности

Россия планирует наступление на Харьковскую область с 2021 года и штурмовые действия под Купянском продолжаются постоянно.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, комментируя недавнюю статью британского The Telegraph о "новом полномасштабном наступлении на Купянск 15 января", заявил, что враг хочет взять Купянск-Узловой для опрокидывания войск на Донбасс.

Об этом он сказал в интервью YouTube каналу LIGA.net.

Синегубов заявил, что враг пытается взять Синьковку, поскольку ее захват откроет для него будущие перспективы для продолжения оккупации области и блокирования Купянска.

Ниже по карте Купянск-Узловой, там железнодорожные маршруты, пути, развязки для отправки российских войск на территорию Донецкой области. Это основное намерение врага», – сказал он.

Глава ОВА отметил, что высшее военное руководство РФ ставило перед собой цель взять Купянск-Узловой еще летом, затем отсрочило на осень, а сейчас, напомнил Синегубов, "слышим о 15 января".

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Никаких успехов на Купянском направлении россияне не имеют, хотя атакуют очень сильно. Одно такое наступление длится две-три недели, пока наши войска не нанесут им достаточно серьезных поражений. Мы ожидаем с каждым днем возобновления штурмовых действий, которое произошло фактически вчера. Пока мы не понимаем, каким будет это наступление”, — сказал Синегубов.

По его словам, в активные недели штурмовых действий украинские военные отражали до 15 вражеских атак на Купянском направлении. В одной такой атаке участвует около 10-20 единиц бронированной техники и почти 30 личного состава.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступать на Купянском направлении в Харьковской области. Впрочем, захватчики несут значительные потери в технике и личном составе. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

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