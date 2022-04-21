Глава ОГА отметил, что Россия сосредоточилась на Изюме.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов назвал самые горячие точки в Харьковской области.

В интервью "Украинской правде" он отметил, что Россия сосредоточилась на городе Изюм. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону.

"На юге враг пытался пробить нашу оборону, потому что ему нужен еще больший коридор для того, чтобы переправлять свою технику в Луганскую и Донецкую области. На юге он пытался продвинуться дальше по направлению Боровой и дальше. Собственно говоря, поэтому мы и эвакуируем население из Барвенкового и Лозовой", – рассказал политик.

Глава ОГА добавил, что российские захватчики продолжают терроризировать Харьков, нанося удары "Градами", "Смерчами" и "Ураганами".

"Это удары по жилым районам – абсолютно хаотично и непрогнозируемо, к сожалению. Прилетело уже и в исторический центр, именно жилой центр Харькова", – отметил он.

Напомним, в Харькове готовятся к провокациям российских оккупантовв перед Пасхой. Синегубов сомневается в массированном наступлении россиян на город.

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