Синегубов о ситуации в Харькове: "Если есть возможность находиться в более безопасном месте – нужно это делать"

Синегубов о ситуации в Харькове: "Если есть возможность находиться в более безопасном месте – нужно это делать"

Россия обстреливает город из "Градов", "Смерчей", танков.

Враг продолжает обстреливать Харьков. Если есть возможность находиться в более безопасном месте, нужно это делать.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в интервью Фактам ICTV.

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"О состоянии по Харькову, мы традиционно, к сожалению, если подытожить сутки, имеем где-то от 20 до 50, кое-где до 80 эпизодов обстрелов по самому городу Харькову. Это артиллерийские обстрелы, это обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч ", это танковые обстрелы. Страдают непрогнозируемые районы, центр города. Слободской район действительно пострадал. Алексеевка, Салтовка, Пятихатки – обстрелы абсолютно хаотичны, и говорить, что полностью безопасно, конечно, не следует", — говорит Синегуб.

В то же время, по его словам, людей на улицах появилось очень большое количество, горожане возвращаются.

"Мы анализируем ситуацию, возвращаются на собственном транспорте, на железнодорожном транспорте. И мы призываем к тому, чтобы находящиеся здесь люди – предприниматели, малый бизнес, средний бизнес, чтобы они начинали работать и хоть как-то запускать экономику региона. Это и для города Харькова, и для всей страны, как отмечал наш президент, чтобы у нас были средства сдерживать врага, в частности, через Вооруженные силы Украины. Касательно советов. Если есть возможность находиться в более безопасном месте, нужно это делать. Если же такой возможности нет – люди, конечно, возвращаются, и мы делаем все, чтобы создать для горожан условия", — отметил он.

Напомним, российские войска нанесли около 48 ударов с РСЗО, артиллерии и минометов по Харькову за ночь на 7 апреля. В результате артиллерийских обстрелов в Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.

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