Синегубов предполагает новое наступление оккупантов на Харьковскую область: названы направления

Российские войска усиливают свое присутствие по всей линии фронта, поэтому вероятным остается новое наступление противника в Харьковской области, однако ВСУ готовы к такому сценарию.

Об этом руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов рассказал 8 февраля в эфире телемарафона.

"Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера", – заявил Синегубов.

Он напомнил, что по Купянскому направлению в регионе проходит линия фронта, и враг продолжает постоянно атаковать, однако терпит потери и отступает на ранее занятые позиции.

"Это Купянское, Двуречанское направление, а также и в направлении Кременной. Мы это видим, целью врага не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры и мы не включаем попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", – заметил Синегубов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов также считает, что российские войска могут предпринять попытку наступления в Харьковской или Запорожской областях.

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