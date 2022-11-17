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Синегубов предупреждает о возможных ракетных ударах по Харьковщине: максимально находитесь в укрытиях

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
1 мин
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Синегубов предупреждает о возможных ракетных ударах по Харьковщине: максимально находитесь в укрытиях

Фото: Associated Press

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 07:32.

Глава Харьковской области Олег Синегубов предупреждает о возможных ракетных ударах россиян по региону.

Об этом он сообщил утром 17 ноября.

"Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", – написал глава ОВА.

Синегубов обратился к жителям Харькова и области. "Максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

К слову, в Харьковской области воздушную тревогу объявили в 07:32.

Напомним, в Украине утром в четверг, 17 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" южные и восточные регионы.

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Дата публикации
Просмотры
89
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