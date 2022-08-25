Синегубов сделал заявление о комендантском часе в Харьковской области

Ко Дню Независимости в Харьковской области меняли время комендантского часа.
Сегодня Харьковщина возвращается к предыдущему времени действия комендантского часа.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"С 25 августа 2022 года и дальше комендантский час будет продолжаться с 22:00 до 6:00 до отдельных распоряжений. Во время действия комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом", — написал Синегубов.
Напомним , в Генштабе ВСУ описали действия оккупантов в Харьковской области.
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