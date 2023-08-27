Синегубов сообщил о погибших и показал последствия вражеских обстрелов Купянского района

Враг из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Купянского района, в частности, Рублене, Амбарне, Бологовку, Двухлетнюю, Синковку, Ивановку и другие населенные пункты.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Во время вражеского обстрела из САУ 2С7 "Пион" села Подолы Куриловской общины Купянского района один из снарядов попал в здание кафе. К сожалению, погибли 28-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранена и была госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина.

Враг обстрелял населенные пункты Купянского района Фото: телеграмм-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Сейчас ведутся работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,7 га территории и обезвредили 107 взрывоопасных предметов.

Напомним, Вооруженные силы Украины усилили огневые позиции и перебросили резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным движение российских оккупационных войск.

Также украинские бойцы добились успехов на двух направлениях и закрепляются на рубежах.

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