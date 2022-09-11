Синегубов сообщил, сколько населенных пунктов освободили ВСУ в Харьковской области

Украинские военные в Харьковской области уже освободили более 40 населенных пунктов.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью изданию "Думка".

"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района. На сегодняшний день мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их значительно больше, мы просто эту цифру провозглашать не можем, учитывая интересы военной операции наших Вооруженных сил, которая продолжается", — сообщил Синегубов.

По его данным, оккупанты постоянно пытаются атаковать и прорвать позиции, которые держат ВСУ.

"Враг атакует по всем видам вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям", — добавил Синегубов.

Как пояснил глава ОВА, учитывая провал на фронте россияне продолжают терроризировать местное население Харьковщины, в том числе наносят удары по Харькову. Также оккупанты готовят по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщалось, на освобожденной территории Харьковщины обнаружены тела людей со следами пыток.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска продвигаются на севере Харьковской области. Вооруженным Силам Украины до государственной границы с РФ на Харьковщине осталось 50 км.

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