Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы и шквалы

В понедельник, 19 июня, во многих регионах Украины ухудшится погода. В ряде областей будут грозы и сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Грозы охватят западные области Украины, а также Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. Кроме того, местами будут шквалы. Синоптики во многих регионах объявили и уровень опасности.

"19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, в отдельных районах Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В понедельник, 19 июня, в ряде областей будут грозы. Карта. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщили о пожарной опасности в некоторых областях Украины сегодня, 19 июня. Она длится уже несколько дней.

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