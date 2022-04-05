Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сирены раздаются почти по всей Украине: воздушная тривога

Дата публикации
Просмотры
3198
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сирены раздаются почти по всей Украине: воздушная тривога

ТСН.ua

Сирены раздаются почти по всей Украине.

Надранок 5 апреля сирены, извещающие о воздушной опасности, раздаются почти на всей территории Украины. Нужно прятаться в укрытие!!!

Воздушную тревогу начали объявлять ориентировочно в 05:30. Речь идет о Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской области.

Будьте осторожны, прислушивайтесь к сообщениям! Берегите себя и Украину!

Слава Украине! Мы победим!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация