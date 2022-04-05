Сирены раздаются почти по всей Украине: воздушная тривога

Сирены раздаются почти по всей Украине: воздушная тривога

Сирены раздаются почти по всей Украине.

Надранок 5 апреля сирены, извещающие о воздушной опасности, раздаются почти на всей территории Украины. Нужно прятаться в укрытие!!!

Воздушную тревогу начали объявлять ориентировочно в 05:30. Речь идет о Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской области.

Будьте осторожны, прислушивайтесь к сообщениям! Берегите себя и Украину!

Слава Украине! Мы победим!