Сирены раздаются во всех регионах, в Киеве слышны мощные взрывы

Людям советуют прятаться в укрытиях.
Ночью на 30 марта российские оккупанты массированно обстреливают территорию Украины ракетами, в том числе и с территории Беларуси.
В эти минуты слышны мощные взрывы в Киеве и вокруг него. Очевидцы сообщили о взрыве и в Хмельницкой области. Подробностей пока нет.
В большинстве регионов сейчас объявлена воздушная опасность, сирены раздаются во многих городах Украины. Нужно прятаться в укрытие. В то же время, отдельные регионы уже начали отменять воздушную опасность.
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы