Сирены раздаются во всех регионах, в Киеве слышны мощные взрывы

Сирены раздаются во всех регионах, в Киеве слышны мощные взрывы

Людям советуют прятаться в укрытиях.

Ночью на 30 марта российские оккупанты массированно обстреливают территорию Украины ракетами, в том числе и с территории Беларуси.

В эти минуты слышны мощные взрывы в Киеве и вокруг него. Очевидцы сообщили о взрыве и в Хмельницкой области. Подробностей пока нет.

В большинстве регионов сейчас объявлена воздушная опасность, сирены раздаются во многих городах Украины. Нужно прятаться в укрытие. В то же время, отдельные регионы уже начали отменять воздушную опасность.

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