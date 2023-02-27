"Сирийский сценарий": Игнат рассказал, может ли Россия совершать авианалеты на Украину

Россия не сможет повторить в Украине "сирийский сценарий". Страна-агрессорка не могла совершать такие авианалеты год назад и на сегодняшний день у нее тоже нет такой возможности.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в материале "РБК-Украина".

Россия продолжает накапливать самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной. Агрессор также может готовить воздушную кампанию для поддержания наземного наступления.

Оккупанты уже пытались применить "сирийскую тактику" в феврале и марте прошлого года, пытаясь таким образом уничтожить нашу ПВО. Тогда вражеские самолеты залетали в воздушное пространство Украины и наносили бомбовые удары по северным регионам. Впрочем, препятствием для воплощения плана стали огромные потери российской авиации.

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"С тех пор противник выпускает по Украине ракеты самолетами стратегической авиации в сотнях километров от наших границ или из акватории Азовского моря, которая также не попадает в радиус действия наших ЗРК", — рассказал Игнат.

Совершать такие авианалеты, как в Сирии, агрессор не сумел год назад и тем более не сможет сейчас, говорит спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. За это время украинское ПВО усилилось и количественно, и качественно. Если россияне снова вздумают залетать вглубь нашей страны, то их самолеты для наших комплексов будут даже более доступной целью, чем крылатые ракеты или "шахеды".

"Они могут начать более активно применять фронтовую авиацию, но там также немало людей с ПЗРК, увеличение количества летательных аппаратов приведет к увеличению потерь. Они могут нарастить интенсивность на линии фронта — если будет активно идти пехота, то потребуется большая авиационная поддержка. А вглубь Украины они вряд ли будут залетать — российская авиация будет просто уничтожена", — сказал спикер Воздушных сил.

Отметим, что вооруженные силы Украины уже весной смогут перейти в контрнаступление. Конкретное время зависит, в частности, от снабжения западного оружия.

В то же время Генштаб сообщил об обнаружении на Харьковщине двух российских ВРГ . По мнению американского Института изучения войны (ISW), таким образом, вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий именно на участке Купянск-Лиман.

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