Систематические обстрелы и атаки беспилотников: Наев рассказал о ситуации на северной границе

Российские войска все еще находятся в приграничных районах Беларуси.

Украинские военнослужащие круглосуточно мониторят ситуацию на северном направлении для выявления и нейтрализации возможных угроз российской армии, подразделения которой сосредоточены в Брянской и Курской областях РФ, а также в приграничных районах Беларуси.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, российские войска совершают систематические обстрелы украинской территории.

"Наши защитники выполняют задачи по стабилизации ситуации и контролируют ее", — заверил командующий.

Он также добавил, что украинские военные предпринимают все необходимые меры для обезвреживания вражеских воздушных целей боевых беспилотников "Шахид" и дронов-разведчиков "Орлан" и "Варта".

"Мы знаем их способности, осуществляем все необходимые меры по учету всего сектора безопасности для их обезвреживания, применения радиолокационных средств борьбы", — отметил Наев.

Напомним, российская армия начала активнее атаковать дронами Украину с северного направления, предположительно из-за более короткого расстояния, которое пролетает беспилотник через территорию Украины.

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