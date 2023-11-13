"Систематический терроризм": в ОП отреагировали на обстрел оккупантами гражданского авто в Херсоне

По словам Ермака, россияне точно понимали, что авто – гражданское. И несмотря на это, открыли огонь.
Сегодня, 13 ноября, в пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданский автомобиль, в котором семья возвращалась из медосмотра двухмесячного младенца.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на преступные обстрелы РФ.
"Российские террористы обстреляли пригород Херсона, ранен двухмесячный ребенок и его мама, погиб мужчина. Люди ехали из медосмотра. Россияне точно понимали, что авто – гражданское. Систематический терроризм – это то, как воюет Россия", – отметил Ермак.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что 5 ноября оккупанты атаковали Херсонскую область 87 авиабомбами – это самое большое количество за все время полномасштабной войны.
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