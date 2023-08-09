"Системно выбивают врага": ВСУ продвинулись на Таврическом направлении и нанесли оккупантам потери

Россияне потеряли за сутки на Таврическом направлении почти две роты убитыми и ранеными, а также десятки единиц вооружения и техники.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении системно выбивают оккупантов с позиций и продвигаются вперед, нанося врагу потери.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Сети 9 августа.

"Продолжается боевая работа Сил обороны на Таврическом направлении. Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед", – говорится в заявлении.

Потери россиян на Таврическом направлении

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Тарнавский проинформировал, что украинские артиллерийские подразделения Таврического направления за сутки выполнили 1316 огневых задач. В результате действий украинских защитников российские захватчики потеряли почти две роты солдат убитыми и ранеными.

Уничтожены 24 единицы российской военной техники:

1 танк,

16 боевых бронированных машин,

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика",

пушка 2А36 "Гиацинт-Б",

миномет 2С4 "Тюльпан",

автомобильная техника,

3 склада боеприпасов.

"Продолжаем работать. Верьте в наших воинов", – резюмировал Тарнавский.

Напомним, по состоянию на 9 августа ВСУ продолжают наступать на восточном и южном направлениях, сообщили в Генштабе. Силы обороны имеют частичный успех в районе Урожайного, Приютного и Вербового на Запорожье, закрепляются на достигнутых рубежах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Через украинское наступление резко увеличилась ликвидация врага! Детали от Генштаба"

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