Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Системно выбивают врага": ВСУ продвинулись на Таврическом направлении и нанесли оккупантам потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Системно выбивают врага": ВСУ продвинулись на Таврическом направлении и нанесли оккупантам потери

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении / Фото: Associated Press

Россияне потеряли за сутки на Таврическом направлении почти две роты убитыми и ранеными, а также десятки единиц вооружения и техники.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении системно выбивают оккупантов с позиций и продвигаются вперед, нанося врагу потери.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Сети 9 августа.

"Продолжается боевая работа Сил обороны на Таврическом направлении. Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед", – говорится в заявлении.

Потери россиян на Таврическом направлении

Тарнавский проинформировал, что украинские артиллерийские подразделения Таврического направления за сутки выполнили 1316 огневых задач. В результате действий украинских защитников российские захватчики потеряли почти две роты солдат убитыми и ранеными.

Уничтожены 24 единицы российской военной техники:

  • 1 танк,
  • 16 боевых бронированных машин,
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика",
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б",
  • миномет 2С4 "Тюльпан",
  • автомобильная техника,
  • 3 склада боеприпасов.

"Продолжаем работать. Верьте в наших воинов", – резюмировал Тарнавский.

Напомним, по состоянию на 9 августа ВСУ продолжают наступать на восточном и южном направлениях, сообщили в Генштабе. Силы обороны имеют частичный успех в районе Урожайного, Приютного и Вербового на Запорожье, закрепляются на достигнутых рубежах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Через украинское наступление резко увеличилась ликвидация врага! Детали от Генштаба"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация