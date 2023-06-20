Системно выполняли задачи Москвы: СБУ сообщила о подозрении трем чиновникам-оккупантам

Сейчас все они скрываются от правосудия на территории России.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем чиновникам-рашистам, среди которых был глава оккупационного "Донбасгаза".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задокументировали преступления еще трех граждан РФ, возглавивших захватнические органы во временно захваченных районах Украины, а также публично оправдывали российскую вооруженную агрессию.

В Донецкой области сообщено о подозрении так называемому "гендиректору концерна Донбассгаз" Андрею Иченко. Он был назначен на "должность" в 2018 году при личной протекции террориста Пушилина.

“С этого времени Иченко выполнял задачи москвы по обеспечению поставок российского газа вожакам террористической организации “ДНР”. Кроме этого, злоумышленник выполнял "разнарядки" страны-агрессора по пополнению рядов оккупационных группировок России за счет работников "Донбасгаза", — рассказали в СБУ.

В Запорожье одновременно был идентифицирован российский пропагандист, возглавивший созданную захватчиками "Розовскую поселковую администрацию". Им оказался россиянин Андрей Маркин.

Он стал известен как автор книг о тактике ведения боя в городских условиях и организаторе ряда реконструкций времен Второй мировой войны. В начале полномасштабного вторжения он публично поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины.

На "должность" его назначил гауляйтер Балицкий, являющийся сторонником "творчества" Маркина. В рядах оккупационного органа он организовывал проведение псевдореферендума во временно захваченном поселке.

“На основании собранных доказательств обоим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Кроме того, задокументирована подрывная деятельность гражданина России Сергея Савчука — пропагандиста российских информресурсов "РИА Новости" и "Звезда". Пока фигуранты скрываются от правосудия на территории страны-агрессора и во временно захваченных регионах Украины. Продолжаются процессуальные действия по привлечению их к ответственности”, — добавили в СБУ.

Напомним, что Россия переместила ракетный комплекс "Бал" к границе с Украиной.

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