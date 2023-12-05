"Системные проблемы": Сенцов о том, почему контрнаступление пошло не так, как ожидалось

Украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов рассказал, почему контрнаступление пошло не так успешно, как планировалось.

Об этом Сенцов сказал в интервью "Украинской правде".

"Системные проблемы"

"Тут многое пошло не так. То есть есть системные проблемы. Это не такая бровада, ой, мы там, там не пошли, эх, не получилось. Нет, проблема системная. Системная, что, к сожалению, наша армия до сих пор не переродилась из маленькой советской армии в действительно современную, пусть не НАТОвскую, но хотя бы такую модерновую, эффективную армию.

Это еще не произошло – прежде всего, в системе управления, в системе управления, планирования, анализа и так далее. В системе горизонтальных связей, в системе осведомленности, общевойсковой координации, между бригадами", – сказал он.

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Военный отметил, что ВСУ преимущественно работают со старым советским оружием и техникой, которых очень мало и запасы которых почти закончились.

"БК тоже заканчивается. В НАТО нам дают не так много. Не так чтобы мы победили, а так, чтобы мы не проиграли. И все это тоже знают. То есть, ресурсов мало. Не очень эффективно они используются", — рассуждает режиссер.

Перегрев

"Плюс перегрев. Такой момент был, что мы думаем, сейчас мы пойдем, вот мы под Харьковом дали, там дали, там сейчас мы точно дадим. Это очень неправильно. Переоценка себя, недооценка противника, особенно в минировании, в инженерных сооружениях. Все скажут, что россияне очень мощные в этом. ...Хотя бы там прогрызлись эти 12 или 15 км, уже не помню. Но это не то, ради чего вся каша готовилась, понимаете. И потому эта проблема более системна, чем конкретная", – считает Сенцов.

"90% людей никогда не воевали"

По мнению режиссера, одной из проблем стало то, что в контрнаступление бросали преимущественно новосозданные бригады, бойцы которых преимущественно не имели военного опыта.

"У нас была новосозданная бригада — 90% людей никогда не воевали, и хотя они в себя очень сильно верили, я уже имея боевой опыт, понимал, что половина будет неэффективна в этом.

Так статистика говорит. Не все готовы воевать, не все могут воевать. Людей нужно было обстреливать. А многие бригады, принимавшие участие в этом контрнаступлении, были новосозданными. Необстрелянные бригады. И потому это был тоже просчет, и об этом тоже нужно говорить. То есть это действительно, это проблематика", – заявил Сенцов.

Ранее издание The Washington Post опубликовало статью, что якобы США и Запад имели разногласия с Украиной по поводу стратегии контрнаступления.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что ожидаемого прорыва не произошло, потому что Запад слишком медленно оказывал помощь.

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