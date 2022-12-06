Германия отказалась передавать Украине системы Patriot - Минобороны Польши

Ранее продолжались дискуссии о размещении этих систем ПВО на западе Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot. Эти установки будут развернуты в Польше.

Об этом он сообщил в Twitter.

Блащак сообщил, что он разговаривал со своей немецкой коллегой, и решение не изменилось. Украине не передадут системы Patriot.

"Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев. Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям о размещении пусковой установки в Польше и подключении их к нашей командной системе", — сообщил Блащак.

По отрывке от MON, от растительности przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia. Rozmieszczenie Patriotów на zachodniej zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków и Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni wi wpięcia ich w nasz system dowodzenia — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

Дискуссии по передаче ЗРК Patriot Украине

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал руководство Германии передать Украине ЗРК Patriot, которые Берлин предложил Варшаве после трагического случая в Пшеводуве. В Германии пообещали подумать над этим вопросом, однако приняли негативное решение.

Также Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев начал переговоры с Германией о предоставлении систем противовоздушной обороны Patriot.

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