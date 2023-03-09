Системы Patriot не помогут Украине против крылатых ракет и беспилотников: в США объяснили почему

Системы ПВО Patriot не помогут Украине сражаться против российских крылатых ракет.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

По его словам, ЗРК Patriot разработан для перехвата баллистических ракет, а российские силы используют в Украине крылатые ракеты и беспилотники.

"Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов. Гиперзвуковые ракеты в целом очень сложно перехватить", — сказал Кирби.

В то же время он отметил, что украинцы проделали "прекрасную работу" с разными средствами ПВО.

Напомним, что в течение этих суток оккупанты осуществили пуск 84 ракет различного базирования. 34 ракеты были уничтожены, еще 8 не достигли своих целей. Также враг использовал 8 беспилотников типа Shahed-136, половина из которых была сбита.

Ранее министр обороны Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon сказал, что первые американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину. Но впоследствии Минобороны Польши это опровергло, сказав о "трудностях перевода".

В ВСУ опровергли, что системы Patriot уже прибыли в Украину.

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