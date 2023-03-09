Системы Patriot не помогут Украине против крылатых ракет и беспилотников: в США объяснили почему

Кирби подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты очень сложно перехватить.
Системы ПВО Patriot не помогут Украине сражаться против российских крылатых ракет.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.
По его словам, ЗРК Patriot разработан для перехвата баллистических ракет, а российские силы используют в Украине крылатые ракеты и беспилотники.
"Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов. Гиперзвуковые ракеты в целом очень сложно перехватить", — сказал Кирби.
В то же время он отметил, что украинцы проделали "прекрасную работу" с разными средствами ПВО.
Напомним, что в течение этих суток оккупанты осуществили пуск 84 ракет различного базирования. 34 ракеты были уничтожены, еще 8 не достигли своих целей. Также враг использовал 8 беспилотников типа Shahed-136, половина из которых была сбита.
Ранее министр обороны Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon сказал, что первые американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину. Но впоследствии Минобороны Польши это опровергло, сказав о "трудностях перевода".
В ВСУ опровергли, что системы Patriot уже прибыли в Украину.
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