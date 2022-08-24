Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Системы ПВО и беспилотники: Пентагон сообщил, какое вооружение США передают Украине

Дата публикации
Просмотры
3177
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Системы ПВО и беспилотники: Пентагон сообщил, какое вооружение США передают Украине

Фото: Associated Press

В среду, 24 августа, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на 3 млрд долларов.

В этот пакет военной помощи входят современные системы ПВО, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением VAMPIRE.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

"Этот пакет мер объявляется в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе — это многолетние инвестиции для укрепления Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении.

В новом пакете военной помощи США передадут Украине такое вооружение:

  • 6 зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами; дополнительные артиллерийские боеприпасы;
  • до 24 противоартиллерийских радиолокационных станций;
  • американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle;
  • беспилотные авиационные системы VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • оплата обслуживания и обучения.

"С января 2021 года Соединенные Штаты выделили более 13,5 млрд долларов на помощ Украине по безопасности. В целом Соединенные Штаты выделили более 15,5 млрд долларов на помощь Украине по безопасности с 2014 года", — подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, 24 августа в Белом доме объявили о крупнейшем пакете военной помощи Украине с начала войны 24 февраля. Официальная цифра – 2,98 млрд дол.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

Также Зеленский поблагодарил Байдена за почти $3 миллиарда помощи.

Читайте также:

Как "Азовсталь" стал символом сопротивления россиянам и показал мужество украинского народа

Как "Азовсталь" стал символом сопротивления россиянам и показал мужество украинского народа

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация