Системы ПВО и беспилотники: Пентагон сообщил, какое вооружение США передают Украине

В среду, 24 августа, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на 3 млрд долларов.

В этот пакет военной помощи входят современные системы ПВО, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением VAMPIRE.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

"Этот пакет мер объявляется в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе — это многолетние инвестиции для укрепления Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении.

В новом пакете военной помощи США передадут Украине такое вооружение:

6 зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами; дополнительные артиллерийские боеприпасы;

до 24 противоартиллерийских радиолокационных станций;

американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle;

беспилотные авиационные системы VAMPIRE;

ракетные системы с лазерной наводкой;

оплата обслуживания и обучения.

" С января 2021 года Соединенные Штаты выделили более 13,5 млрд долларов на помощ Украине по безопасности. В целом Соединенные Штаты выделили более 15,5 млрд долларов на помощь Украине по безопасности с 2014 года", — подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, 24 августа в Белом доме объявили о крупнейшем пакете военной помощи Украине с начала войны 24 февраля. Официальная цифра – 2,98 млрд дол.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

Также Зеленский поблагодарил Байдена за почти $3 миллиарда помощи.

Читайте также: