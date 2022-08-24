Системы ПВО и беспилотники: Пентагон сообщил, какое вооружение США передают Украине

В среду, 24 августа, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на 3 млрд долларов.
В этот пакет военной помощи входят современные системы ПВО, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением VAMPIRE.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
"Этот пакет мер объявляется в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе — это многолетние инвестиции для укрепления Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении.
В новом пакете военной помощи США передадут Украине такое вооружение:
- 6 зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами; дополнительные артиллерийские боеприпасы;
- до 24 противоартиллерийских радиолокационных станций;
- американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle;
- беспилотные авиационные системы VAMPIRE;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- оплата обслуживания и обучения.
"С января 2021 года Соединенные Штаты выделили более 13,5 млрд долларов на помощ Украине по безопасности. В целом Соединенные Штаты выделили более 15,5 млрд долларов на помощь Украине по безопасности с 2014 года", — подчеркнули в Пентагоне.
Напомним, 24 августа в Белом доме объявили о крупнейшем пакете военной помощи Украине с начала войны 24 февраля. Официальная цифра – 2,98 млрд дол.
Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.
Также Зеленский поблагодарил Байдена за почти $3 миллиарда помощи.
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