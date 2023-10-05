Системы ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский рассказал, какую помощь Украина получит от союзников

Украинские воины получат больше артиллерии.
Союзники пообещали Украине еще больше оружия, в частности, речь идет о новых системах ПВО от Испании.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.
"Завершаем этот долгий и насыщенный день. День саммита Европейского политического сообщества. Многие встречи, важные переговоры", — сказал он.
Кроме того, украинские воины получат больше артиллерии и дальнобойного оружия.
"Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе", — отметил президент.
Как мы писали ранее, Украина в результате визита украинского лидера Владимира Зеленского в Испанию получит пусковые установки ЗРК Hawk.
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