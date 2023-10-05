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Системы ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский рассказал, какую помощь Украина получит от союзников

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Системы ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский рассказал, какую помощь Украина получит от союзников

Президент Украины Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Украинские воины получат больше артиллерии.

Союзники пообещали Украине еще больше оружия, в частности, речь идет о новых системах ПВО от Испании.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Завершаем этот долгий и насыщенный день. День саммита Европейского политического сообщества. Многие встречи, важные переговоры", — сказал он.

Кроме того, украинские воины получат больше артиллерии и дальнобойного оружия.

"Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе", — отметил президент.

Как мы писали ранее, Украина в результате визита украинского лидера Владимира Зеленского в Испанию получит пусковые установки ЗРК Hawk.

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Дата публикации
Просмотры
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