Системы ПВО IRIS-T позволят ВСУ бить по оккупантам на 200 километров — Жданов

Если интегрировать современную систему ПВО IRIS-T в украинскую систему противовоздушной обороны, это позволит ВСУ очень точно поражать вражеские цели на расстоянии до 200 км.
Современные системы противовоздушной обороны IRIS-T попытаются интегрировать в украинскую систему ПВО. Этим уже сегодня занимаются украинские специалисты и сами военные.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.
По его словам, система IRIS-T может видеть и сопровождать полторы тысячи целей на расстоянии 280-285 км. Поэтому интеграция этих систем в украинскую ПВО принесет реальную пользу для ВСУ.
"Будут предприниматься попытки интегрировать радиолокационную станцию системы IRIS-T в систему ПВО (Украины — ред.). Эта станция видит в радиусе 280-285 км обнаружение целей, а поражать она может только с 40 км. Если ее включить в общую систему обмена информацией, то эта RLS может наводить и комплексы С-300, имеющие до 200 км дальность поражения воздушных целей. Именно этим сейчас и занимается наша военная наука и наши военные", — говорит Жданов.
Напомним, Германия уже передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Эту информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников. По его словам, зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS от США также "уже уезжают".
Помощь Украине в формате "Рамштайн"
Министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Мероприятие поддержало предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.
Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения.
Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты в системы противовоздушной обороны NASAMS. Они могут сбивать крылатые ракеты, запускаемые Россией.
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