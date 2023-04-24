Системы ПВО не могут защитить всю Украину: в ВСУ рассказали, что же делать

Системы ПВО не могут покрыть всю территорию Украины, поэтому альтернативой становятся мобильные огневые группы со стрелковым оружием или пулеметами.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Он объяснил, почему Украина сейчас находится "в таких реалиях", что не может покрыть всю территорию средствами ПВО.

"Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК. А мобильно-огневые группы – это то, что удалось сделать, и удается наращивать", – рассказал Игнат.

Он добавил, что эффективность таких групп все возрастает. Так, недавно пять вражеских дронов ночью уничтожила даже радиотехническая бригада, назначение которой в основном отслеживать воздушное пространство.

Представитель Воздушных сил также прокомментировал, насколько эффективны системы противодействия дронам С-UAS, которые планируют передать США. Так, по словам Игната, это комплексы малого радиуса действия, и они были бы эффективны, если бы их было много.

"Что такое 5-10 комплексов? Ну это прикрыть где-то один объект важный. Я хочу сказать, что эффективность мобильных огневых групп, вооруженных собственно стрелковым оружием, пулеметами, а к ним добавляются устройства ночного видения, тепловизионное оборудование, оптика и прожекторы и лазеры, я думаю, что эффективность мобильных огневых групп и дальше будет расти", – прогнозирует Игнат.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил сообщил, что украинское небо уже защищает один дивизион ЗРК Patriot. Другие системы защиты пока находятся в пути в Украину и тоже вскоре будут защищать небо.

Игнат также информировал, что именно системы Patriot будут эффективны против российских ракет С-300, которыми враг обстреливает прифронтовые территории Украины.

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