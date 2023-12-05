"Ситуация будет ежемесячно ухудшаться": Портников сделал неутешительный прогноз о помощи США Украине

Надо отдавать себе отчет, что с каждым годом этой войны количество и качество помощи будет не увеличиваться, а уменьшаться. Война России и Украины абсолютно логичным образом отойдет на второй план перед новыми конфликтами. Это огромное наше "счастье", что американский политикум пытается объединить сегодня украинский конфликт и конфликт на Ближнем Востоке, который гораздо более важен для американцев с точки зрения их собственных позиций.

Об этом сказал политический эксперт и журналист Виталий Портников на своем YouTube канале 5 декабря.

"Когда в Белом доме говорят, что нет какой-то волшебной палочки, с помощью которой можно выделить деньги Украине, если не будет голосования в Конгрессе – это объективная реальность. Мы должны осознать – в любом случае, если те деньги, которые Джозеф Байден запланировал выделить нам в своих предложениях, будут выделены, это все равно будет меньше денег, чем те, которые были в начале этого года нам выделены. Это все равно меньше денег в бюджете, меньше военной помощи", — подчеркнул эксперт.

По словам Портникова, если эти деньги не будут выделены, либо будет компромисс относительно меньшего количества денег, либо вообще не состоится голосование в Конгрессе – будет еще более сложная ситуация. Лучше она (ситуация – ред.) не будет, и будет с каждым месяцем ухудшаться с точки зрения западной помощи, если говорить об американцах, потому что мы вступили в предвыборный год", – пояснил он.

"Если бы вы были республиканскими конгрессменами, то понимали бы, что для того чтобы выиграл республиканский кандидат, нужно продемонстрировать, что демократический кандидат — слабак. А для этого нужно заваливать все его инициативы и напоминать, что деньги должны идти в Соединенные Штаты, а не куда-то в Украину, где они разворовываются", – резюмировал Виталий Портников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Конфликты в Киеве и западная поддержка | Виталий Портников ".

Ранее Виталий Портников выразил убеждение, что выход Украины на границы 1991 года – это не победа, а только восстановление справедливости и международного права. По мнению эксперта, для окончания войны нужно политическое решение, но оснований для него пока нет.

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