"Ситуация была сложной": Резников рассказал, что происходит в Соледаре

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ход сражений за Соледар Донецкой области. Он заявил, что ситуация в населенном пункте была очень сложная, но контролируемая.

Об этом он сообщил сегодня, 13 января, в интервью каналу BBC.

По словам Резникова, на этом участке фронта сражались наемники из "Группы Вагнера", которые организовывали атаки "волна за волной за волной", что привело к большому количеству потерь в рядах врага.

Однако руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин не считается с потерями, пытаясь доказать, что его боевики борются лучше, чем регулярная российская армия.

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"Группа Вагнера должна предоставить какие-то доказательства, чтобы заявить, что они лучше, чем регулярные вооруженные силы Российской Федерации", — отметил Резников.

По мнению министра, для России пока каждое достижение на фронте будет чрезвычайно символическое значение, поскольку за последние месяцы вооруженные силы РФ потерпели неудачу.

Ситуация в Соледаре

Город Соледар Бахмутского района является самым сложным участком фронта. Россияне, не имеющие особых успехов в войне, пытаются выйти на границы Донецкой области.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, наемники которого штурмуют Бахмутское направление, уже несколько раз заявлял о "взятии" Соледара. Однако это не соответствует действительности.

В районе Соледара продолжаются бои, противник безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что подступы к городу фактически усеяны телами убитых российских военных.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что даже при возможном захвате Соледара, россияне не смогут оцепить Бахмут, который и является их настоящей целью.

Зеленский за 12 января: вопрос номер один – Соледар, Бахмут, борьба за Донецкое направление