Ситуация далека от стабильной: эксперт назвал критические точки на фронте

Пока ситуация на фронте далека от стабильной. В частности, тяжелая ситуация сложилась в районе Торецкого и Временного Яра в Донецкой области. Кризисные последствия могут иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

Селезнев отметил, что больше всего влияет на ситуацию на поле боя и интенсивность ведения боевых действий ресурса, которого у врага, очевидно, достаточно.

По его словам, если еще неделю назад фиксировалось понижение интенсивности ведения боевых действий, то сейчас оккупационная армия снова враг атакует на многих участках фронта. В частности, в районе Покровска и на остатках Кураховского плацдарма.

"На других участках фронта ситуация остается крайне сложной. Район Тарецкая, район Временного Яра. Особенно — южнее этого населенного пункта Ступочки, южный микрорайон Временного Яра. Ситуация чрезвычайно сложная", — подчеркнул Селезнев.

Кроме того, на Купянском направлении плацдарм в районе населенного пункта Двуречная, что на западном берегу реки Оскол, расширяется. Оккупационные войска перебрасывают на этот плацдарм дополнительные силы и средства. Эксперт отмечает, поэтому существует потенциальная угроза не только для Купянска, но и для защитников в Волчанске.

"Ситуация на фронте далеко от стабильной. Ключевой фактор, который на эту интенсивность ведения боевых действий влияет, — это фактор ресурса. Как оказывается, у врага все еще есть ресурсы, он готов их бросать в ад войны", сказал военный эксперт.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что войска РФ наступают на Курщине. Впрочем, они не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

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