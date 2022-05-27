"Ситуация хуже, чем говорят": Кулеба назвал решающими для Украины поставки тяжелого оружия из США

"Ситуация хуже, чем говорят": Кулеба назвал решающими для Украины поставки тяжелого оружия из США

Глава украинского дипломатического ведомства заявил, чтобы без реактивных систем залпового огня ВСУ не смогут успешно противостоять российскому наступлению на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал реактивные системы залпового огня (РСЗО) наиболее неотложной потребностью, чтобы противостоять наступлению на Донбассе российских оккупантов, имеющих преимущество в тяжелом вооружении.

Об этом он говорил в четверг, 26 декабря, во время прямой трансляции из Польши в Twitter.

По его словам, военная ситуация в восточных регионах, где идет российское наступление, очень тяжелая. "Она настолько ужасна, что, как говорят люди, даже хуже, чем говорят", – сказал Кулеба.

Единственным ответом на агрессию, которая может справлять, глава украинского внешнеполитического ведомства назвал "более тяжелое оружие", имея в виду реактивные системы залпового огня. "Без нее мы не сможем отбросить их обратно", — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба назвал решение Вашингтона по этому поводу решающим для Украины.

Как сообщает CNN, администрация Байдена готовится усилить вооружение Украины новейшими ракетными системами большой дальности в рамках большего пакета военной помощи. Соответствующее решение может быть объявлено на следующей неделе.

Еще одной системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS, способная стрелять теми же типами боеприпасов, что и РСЗО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство борется за предоставление ему всего необходимого оружия для остановки агрессии России. В частности, для этого требуются системы РСЗО.

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