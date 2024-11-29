"Ситуация крайне критическая": в бундесвере сделали прогноз развития событий под Покровском

По мнению немецкого генерала, ВСУ придется сдать Покровск уже через несколько месяцев.

По словам главы спецштаба бундесвера по Украине генерал-майора Кристиана Фройдинга, ВСУ придется оставить свои позиции в Покровске уже в декабре, а при лучшем сценарии – в начале следующего года.

Об этом сообщил сайт министерства обороны Германии.

Фройдинг проанализировал события на фронте в Украине и отметил, что на Покровском направлении ситуация "крайне критическая". Он также напомнил, что удержание Покровска имеет большое значение для дальнейших боевых действий, потому что город является важным транспортным узлом. Но украинским подразделениям все равно придется сдать его врагу, чтобы сохранить жизнь военных.

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"Россия атакует с привлечением людей и средств, которые нам почти невозможно представить. Сейчас российские вооруженные силы теряют в Донецкой области до двух тысяч человек ежесуточно, но эти потери она может компенсировать", — пояснил немецкий генерал.

Он добавил, что на Курском направлении также сохраняется сложная ситуация, потому что Россия пытается вернуть свои территории силами группировки численностью около 60 тысяч.

"Оборона Украины очень устойчива, но в следующие несколько недель, возможно месяцев, давление на нее будет увеличиваться", – спрогнозировал Кристиан Фрейдинг.

Напомним, аналитики ISW считают, что РФ изменила план своего наступления на Донбассе. Оккупанты предприняли попытки наступления с целью захвата Покровска, однако украинские защитники сдержали врага, не позволив ему взять город. В ответ Кремль решил поменять тактику ведения боевых действий на Донбассе.

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