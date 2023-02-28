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"Ситуация крайне напряженная": Россия бросила на Бахмут наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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"Ситуация крайне напряженная": Россия бросила на Бахмут наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера"

Фото: Associated Press

ВСУ дают отпор противнику.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявляет, что ситуация в районе Бахмута на Донетчине очень напряженная.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

Сырский говорит, что страна-агрессорка бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев".

"Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", — отмечает командующий Сухопутными войсками.

По его словам, в боях за Бахмут украинские военные показывают примеры стойкости, мужества и героизма.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинский военный с позывным "Мадяр" рассказывает, что оккупанты стремятся как можно быстрее взять город в кольцо. Пока осады нет, но на северном фланге ситуация крайне тяжелая.

В Минобороны говорят, что российские оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий на фронте. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении. Враг при наступательных действиях использует тактику истощения и тотального разрушения.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 27 февраля рассказал, что в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении, ситуация становится все сложнее. В Донбассе враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты украинских позиций.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Бахмут является опорным пунктом. Российские войска начали свое так называемое "большое наступление" на Донбассе, во время которого ежедневно теряют по 500 солдат убитыми.

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Дата публикации
Просмотры
3338
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