"Ситуация крайне сложная": в Минобороны рассказали о ситуации в Донецкой и Луганской областях

"Ситуация крайне сложная": в Минобороны рассказали о ситуации в Донецкой и Луганской областях

В Донецкой и Луганской областях ситуация остается сложной. Продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В Луганской области продолжаются ожесточенные бои и обстрелы по всей линии фронта. Часть территории временно занята оккупантами, но она будет возвращена. Враг пытается выйти на административные границы Донецкой области. Ситуация очень сложная. Интенсивность обстрелов выше, чем по всем остальным территориям государства – используется едва ли не весь спектр оружия”, — отметила Анна Маляр.

Напомним, что в Одесской области в месте попадания вражеской ракеты работают чрезвычайники.

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