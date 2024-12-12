Ситуация критическая: оккупанты в 6 км от Покровска

Вооруженные силы Украины сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Ситуация на Покровском направлении критическая.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское. Такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска. В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченково", — говорится в сообщении.

В результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"В настоящее время осуществляются меры по восстановлению позиций. Командир украинского батальона охарактеризовал ситуацию как критическую, подчеркнув, что российские войска атакуют украинские позиции до 30 раз в день и имеют существенное преимущество в количестве личного состава и артиллерии", — отмечают аналитики ISW.

Российское командование стремится захватить Покровск, несмотря на огромные потери. За последние две недели на этом направлении российские силы потеряли около 3 тысяч военнослужащих.

Что известно о наступлении на Покровск

Покровск – логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

После падения Авдеевки в конце февраля этого года российские ВС начали наступление на Покровском направлении. В апреле им удалось найти скважину в украинской обороне у поселка Очеретино и усилить давление на позиции ВСУ.

В середине июля российская армия преодолела еще одну линию обороны у села Прогресс и через месяц она смогла приблизиться к Покровску на расстояние 10 км, а к соседнему городу Селидово — 3 км.

Объясняя причины тяжелой ситуации на территории Покровска, Александр Сырский подчеркнул, что Москва сосредоточила здесь наиболее боеспособные свои подразделения.

Ежедневно на этом направлении фиксируется около 50 боестолкновений. РФ имеет преимущество в живой силе, артиллерии, авиации и бронетехнике.

Сырский подчеркнул, что ситуация у Покровска очень тяжелая, но находится под контролем Украины.

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