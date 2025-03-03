Ситуация критическая: РФ держит под огнем всю логистику, которая идет из Сумщины на Курщину – Deep State

По информации Deepstate, россияне взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области в Курщину.

Российские войска взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области в Курщину.

Об этом заявил соучредитель проекта Deepstate, военный эксперт Роман Погорелый в эфире "Киев 24".

По его информации, ситуация на Курском направлении очень сложная, потому что враг сосредоточился на ограничении нашей логистики.

"Он, по сути, контролирует всю логистику, которая идет из Сумщины на Курщину. В частности, это дорога из Юнаковки в Суджу. Сейчас враг сосредоточил свое внимание вдоль границы в районе между Журавкой и Новеньким. Там продолжаются боевые действия. Силы обороны также пытаются сдержать врага, чтобы он не закрепился. брать под контроль, осуществляется поражение логистики", — говорит эксперт.

Также он утверждает, что есть попытки россиян пробираться в село Новенькое Сумской области.

"Там закрепиться довольно сложно, потому что там тяжелая местность. Села как таковой не имеет. Село на два дома. Врагу там трудно закрепиться. Несмотря на это, они пытаются туда пролезть и закрепляться", — отмечает аналитик Deepstate.

Аналитик объяснил, что именно из того района россияне хотят взять под огневой контроль логистику и выйти на КПП "Суджа", откуда осуществляется перемещение наших сил.

"Ситуация там достаточно критическая, но не новая. Такая обстановка начиналась с января и сейчас набирает свой пик. Если мы ничего не сделаем, то будем иметь огромные последствия. В первую очередь говорится не о вытеснении, а о поставках. По этому маршруту происходит поражение, там невозможно даже нормально двигаться", — подытожил Погорелый.

Карта боевых действий на Курщине / Фото: Deepstatemap

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