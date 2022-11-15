Ситуация критическая: у Зеленского сообщили о последствиях массированной атаки России

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

В Офисе президента рассказали, что из-за ударов кафиров по критической инфраструктуре ситуация в Украине критическая.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, больше всего попаданий российских ракет было в центральных и северных областях. А самая тяжелая ситуация с электроснабжением в Киеве.

"Наибольшее попадание зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании ", — говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут побеждены!", — призвал Тимошенко.

Напомним, 15 ноября россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. Взрывы были слышны во Львове, Харькове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии.

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