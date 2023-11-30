"Ситуация критическая": военный о ситуации на Авдеевской промке и в самом городе

По словам военного, Авдеевская промзона превращается в кучу строительного мусора, поэтому там просто негде держать оборону.

Майор МВД Максим Морозов, позывной "Лютый", участвующий в боях за Авдеевку, рассказал новую информацию о положении в городе.

Об этом сообщает Zn.ua.

По его словам, на южном фланге Авдеевки ситуация сложная, но контролируемая. Речь идет о населенных пунктах Первомайское, Северное.

Авдеевка на карте / Фото: Deepstatemap

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"Несмотря на попытки россиян продвинуться, они все неудачны", — заверил "Лютый".

С севера россияне пытаются зайти на завод "Коксохим". Оккупанты совершают постоянные штурмовые действия, удары авиацией, КАБами.

"Еще севернее – это села Степное, Керамик. Там тоже происходят постоянные бои – враг расширяет серые зоны и пытается взять их под свой контроль", – говорит Морозов.

Авдеевка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Ситуация на "промке"

Ситуацию в Адвиевской промзоне Максим называет "просто критической".

"На "промке" проходят постоянные бои. Сама промзона просто превращается в кучи строительного мусора. Там сейчас критически по той причине, что просто негде держать оборону", — объяснил военный.

Что будет в случае вероятного отступления из "промки"

"Будет очень критично. Но это не изменит общих действий Сил обороны. После промзоны идет Авдеевская так называемая "старуха" – старая часть города, где частная застройка. Конечно, там будет очень сложно закрепиться как нам, так и врагу", – размышляет "Лютый".

Он предположил, что эта часть города будет скорее серой зоной, а украинские оборонные рубежи будут проходить дальше.

"Но пока ведутся бои за промзону, поэтому давайте сначала поборемся на нее, а уж когда она превратится в сплошной строительный мусор, будем рассматривать другие сценарии.

В принципе, летом там было реально держать оборону. Зимой, когда даже негде согреться, может, кто-то и примет решение отойти. Но пока его нет, поэтому борьба продолжается именно за "промку", – подытожил Морозов.

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу". Он считает, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

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