Ситуация критическая: ВСУ в Донецкой области не хватает людей и снарядов, в окопы направляют поваров – WSJ

По словам комбата Кучера, солдаты вынуждены дольше задерживаться в окопах, потому что на смену им не приходят свежие бойцы.

Украинские Силы обороны в Донецкой области продолжают подвергаться усиленным атакам со стороны российских войск, несмотря на вторжение Украины на территорию России. Курская операция Украины впервые почти за год дала Киеву тактическую инициативу, однако для ее проведения Украине пришлось перебросить войска и оружие со своих и без того напряженных участков фронта.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Военные на востоке рассказывают WSJ, что ситуация становится все более тяжелой на протяжении всего лета, и нет никаких признаков того, что российские войска ослабляют свои позиции с момента начала вторжения под Курск. Кроме того, они по-прежнему испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов: в некоторых районах у России преимущество в артиллерийских обстрелах 10 до 1.

Нехватка живой силы

"Если на позиции должно быть пять-шесть человек, то у нас будет двое-трое", – говорит один из военных.

По его словам, людей не хватает настолько, что в окопы направляют поваров, механиков и другой тыловой персонал. "Это вопрос времени, когда враг найдет слабое место", – отмечает он.

Командир 21-го батальона с позывным Кучером сказал, что когда его бойцы прибыли в район Красногоровки весной, у них было примерно столько же людей, сколько у россиян. Сейчас, по его словам, преимущество в живой силе у россиян составляет около пяти к одному. Только около 20% потерь его батальона заменяются новобранцами.

По словам Кучера, солдаты вынуждены дольше задерживаться в окопах, потому что на смену им не приходят свежие бойцы.

"Несколько месяцев назад он отправил одного из своих командиров взвода, которого зовут Жак, на неделю заменить в окопе истощенного солдата. Жак вернулся в конце июля, проведя там 50 дней. Три попытки ротации войск пришлось прекратить, когда начались российские атаки. том же окопе 105 дней и сейчас находится в госпитале на лечении", – пишет WSJ.

Нехватка боеприпасов

Также военные жалуются на нехватку боеприпасов.

"У нас есть приказ стрелять только по стационарным целям, – говорит один из военных, работающих под Покровском. – Нам приходится ждать, пока танк остановится, прежде чем мы сможем его подбить".

По словам бойца, его подразделение возлагается на дроны со взрывчаткой, чтобы восполнить нехватку артиллерии. Но эффективность беспилотников снижается, поскольку русские войска стали активнее использовать электронные глушилки. Теперь только около половины беспилотников достигают своих целей.

"У россиян всего больше, чем у нас – больше людей, больше оружия, больше снарядов, больше боеприпасов, – говорит он. – В итоге это заставляет нас отступить".

В то же время, военнослужащие на востоке страны говорят, что им нравится смотреть видеоролики о том, как Украина бьет по российским колоннам в Курской области, но они пока не уверены, что отправка украинских войск в Россию окупится.

"Нам бы не помешала тысяча человек", – подытожил комбат Кучер.

Напомним, россияне захватили три села на Донетчине и продвинулись дальше.

Бойцы рассказали, почувствовали ли в Донецкой области отток россиян из-за событий на Курщине

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