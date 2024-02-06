Ситуация на Авдеевском направлении очень сложная: Барабаш о целях российских оккупантов

На Авдеевском направлении ситуация остается очень сложной. Местами там фиксируется уже критическая ситуация.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

По его словам, российские оккупанты пытаются выполнить поставленную Путиным задачу — захватить Авдеевку до так называемых выборов в РФ.

"Ситуация очень сложная, очень напряженная. Если мы несколько недель тому назад говорили, что сложно, но контролируемо. Сейчас очень сложно, и даже можно сказать, что где-то местами критическая ситуация. Конечно, это не значит, что все пропало, что все плохо, но враг бросает очень большие силы на наш город. Во что бы то ни стало они стараются выполнить поставленную перед ними задачу. В первую очередь это взять город Авдеевка в псевдовыборы в РФ", — подчеркнул Виталий Барабаш.

Он также добавил, что уличных сражений в городе нет. Однако есть отдельные группы оккупантов, которые пытаются пройти, но украинские военные их уничтожают. Однако самое главное – это то, что линия обороны держится.

“Если немного цифр, то за прошедшие сутки 37 КАБов прилетели в наш город. 746 КАБов уже прилетели в город, начиная с 1 января. Около 50 массированных обстрелов произошло за эти сутки. Бьют по всему и из всего. В городе еще остаются 945 горожан. Запланирована эвакуация. Надеюсь, что все пройдет без осложнений. Но люди не очень охотно уезжают”, – подчеркнул Барабаш.

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные продвинулись к юго-западу от Авдеевки, в частности к северо-востоку от Невельского.

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