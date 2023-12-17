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Ситуация на Авдеевском направлении: РФ хорошо наладила логистику – спикер 47-й бригады

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Ситуация на Авдеевском направлении: РФ хорошо наладила логистику – спикер 47-й бригады

Оборона Авдеевки продолжается / Фото: ТСН.ua

Нехватки техники у россиян на Авдеевском направлении не наблюдается.

На Авдеевском направлении у россиян нет недостатка техники, враг хорошо организовал логистику.

Об этом заявил спикер 47-й бригады Дмитрий Лазуткин, передает"Громадське радіо".

"Они ее (военную технику. – Ред.) активно используют, они подтягивают резервы. У них неплохо организована логистика, учитывая географическое положение на том направлении. Поэтому вряд ли можно говорить, что дальше будет легче", – сказал спикер 47-й бригады. .

По его словам, в воскресенье, 17 декабря, оккупанты снова атаковали украинские позиции вблизи Авдеевки с помощью бронированной техники. Днем бойцы 47-ой бригады подбили один вражеский танк. Кроме того, украинские защитники зафиксировали формирование новой колонны окупантов.

Лазуткин отметил, что погода мешает работе дронов.

"Погода сегодня такая, что трудно использовать беспилотники, ведь температура колеблется около нуля. Когда беспилотные апараты поднимаются в небо, быстро происходит намерзание, поэтому усложнена работа и, соответственно, наблюдение за врагом, но оно в любом случае ведется.

Мы, конечно, не говорим о полной невозможности, но усложненность есть. Впрочем, она взаимная, для врага также существуют сложности", – подытожил представитель 47-й бригады.

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Журналист Юрий Бутусов показал, как выглядит сейчас Авдеевка, которая стала "очередным городом-призраком на карте Украины".

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Дата публикации
Просмотры
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