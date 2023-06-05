Ситуация на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях фронта: в ВСУ заявили о потерях врага

В частности, на Лимано-Купянском направлении российские войска вынуждены были отступить с потерями.

Российские оккупанты понесли потери на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях 4 июня, где состоялся один бой и семь атак на позиции ВСУ соответственно.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телеканала "Freeдом" 5 июня.

Так, на Бахмутском направлении в течение 4 июня российские войска 352 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины. В то же время украинские войска ликвидировали там 69 оккупантов и еще 119 ранили. Также один российский военный был взят в плен.

Что касается вражеских потерь в технике, то был уничтожен противотанковый комплекс, ЗРК "Стрела-10", два полевых склада с боеприпасами, пять военных автомобилей, наблюдательный пункт роты.

В то же время на Лимано-Купянском направлении враг 500 раз применял артиллерию разных типов и совершил два авианалета. Однако российские войска были вынуждены ночью отступить с потерями. Так, потери противника там составили 26 военных убитыми и шесть ранеными. Украинские защитники также уничтожили вражеские танк, БМП, противотанковую пушку "Рапира" и три автомобиля.

Ситуация на фронте

Как сообщили в Генштабе ВСУ утром 5 июня, российские захватчики дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганщины и Донетчины. В течение суток там произошло 29 боевых столкновений.

За день 4 июня российские войска потеряли на фронте 410 собственных бойцов. Так что общие потери врага с начала полномасштабной войны достигают уже 210 тыс. 350 человек.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска продвинулись на Запорожском направлении и могли в некоторых местах прорвать первую линию обороны врага.

5 июня взбешенный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин эмоционально заявил о якобы освобождении бойцами ВСУ части села Берховка в Бахмутском районе и "драпании" оттуда российских войск. Пригожин призвал главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу лично прибыть на фронт.

В то же время Россия начала информационно-психологическую спецоперацию о якобы начале контрнаступления ВСУ и больших потерях во время операции. В планах врага – распространение недостоверной информации о боевых действиях.

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