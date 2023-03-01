Ситуация на Бахмутском направлении: боец ВСУ рассказал, есть ли вероятность выведения украинского гарнизона

В Бахмутском направлении ситуация очень обостряется. В то же время, стратегические планы врага не осуществляются.

Военный ВСУ Евгений Карась сказал об этом в интервью ТСН.ua.

"Мы понимаем, что стратегические планы врага не осуществляются. Есть усталость и у наших частей. Каждый день уносит жизни наших солдат. Нам не хватает вооружения всех типов от союзников. Но имеем — что имеем. Это трагедия для человеческих домов. Но и залог того., что потом мы вернем все", – отметил боец.

Евгений Карась также добавил, что крайне важно сохранить боевой личный состав для будущих контрнаступлений.

"На данный момент россияне не взяли Бахмут, Авдеевку, Угледар, едва взяли Павловку. Лиман они не контратаковали. Северск стоит. Если из Бахмута будет операция отступления, для нас нет в этом фатума, потому что те бойцы, которые держали эти позиции, сделали там максимум возможного", – отметил Евгений Карась.

Он назвал Бахмут феноменом причудливой войны.

"Современность и средневековье: дроны, рубка окопная, артиллерия, спутники... Что будет с Бахмутом, решит командование. Если ситуация станет критической, по моему мнению, нужно принимать решения, как это было в Северодонецке. История Бахмута — это героизм людей на всех участках фронта. Наши войска удержали бесконечные атаки россиян", — добавил он.

Напомним, сейчас в кварталах Бахмута продолжаются неустанные стрелковые бои. Снаряды летают над головами горожан. Враг постоянно штурмует не только окрестности, но и пытаются перерезать дороги в Бахмут.

Читайте также: