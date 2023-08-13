Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: есть ли продвижение

Украинские воины продолжают удерживать инициативу на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшую ночь россияне 514 раз били по позициям наших воинов.

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"Совершили 2 авианалета и пытались контратаковать в районе Клещиевки и Белой горы, впрочем безрезультатно. Всего произошло 9 боеприкосновений", — рассказал Череватый.

Тем временем наши военные:

уничтожили 43 кафира;

109 окупантов ранили;

1 взяли в плен;

уничтожили вражеский танк;

уничтожили 4 БМП;

уничтожили САУ "Гвоздика";

уничтожили 3 полевых склада с боеприпасами;

уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Мандат.

На сегодняшний день станция РЭБ является одной из приоритетных целей для наших воинов, поскольку враг пытается построить систему радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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