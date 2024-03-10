Ситуация на Бахмутском направлении непростая: могут ли оккупанты захватить Часов Яр

На Бахмутском направлении обстановка пока непростая. Оккупационная армия России пытается совершать штурмовые действия в попытках захватить Часов Яр.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

"В Клещиевке враг снова оставил свою технику, пополнил оставшийся от прошлого года металлолом, потерял личный состав во время штурма. Велись бои за населенный пункт Ивановское, враг также понес потери. Некоторые позиции не он занял, а мы. Также велись тяжелые бои за Богдановку, здесь враг также совершал штурмовые действия, привлекая как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины также имели некоторый успех", — рассказал он.

По словам Калашникова, для врага на сегодняшний день так просто занять Часов Яр – нереально. Оккупанты сейчас бьются об эти населенные пункты.

"То есть сказать, что это легкая задача, которую можно решить, особенно до выборов Путина – это вообще нереально. Они сейчас перешли к тактике механизированных штурмовых ударных групп. Если раньше мы больше наблюдали пехотные атаки, то сегодня враг больше привлекает технику, усилил артиллерийскую составляющую, количество артиллерии, усилил применение управляемых авиационных бомб. Не жалеет ни техники, ни личного состава. Если технику еще более-менее пытается беречь, то людей вообще не бережет, пытается волной за волной добывать хоть какой-нибудь успех на некоторых локациях", — резюмировал пресс-офицер 26-й артбригады.

Напомним, по данным Генштабы, на одном из направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Читайте также ведущие новости дня: