Ситуация на Бахмутском направлении: в ВСУ рассказали о яростном сопротивлении оккупантов

Только за сутки на этом направлении враг 626 раз наносил удары из артиллерии разных типов, совершил 4 авианалета.

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают давить на врага и удерживать инициативу, хотя враг оказывает яростное сопротивление.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

По его данным, враг 626 раз за эти сутки наносил удары по нашим позициям из артиллерии разных типов, совершил 4 авианалета.

Потери врага на Бахмутском направлении за сутки

Всего на Бахмутском направлении за сутки произошло 11 боестолкновений. 140 оккупантов уничтожены, 232 ранены, 4 взяты в плен.

Уничтожено много вражеской техники: 3 танка, 3 БМП, 2 реактивные системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, 3 склада с боеприпасами.

Кроме этого, по его словам, уничтожены комплекс РЭБ "Борисоглебск-2", 3 беспилотника типа "Зола", 3 "Ланцета" и несколько пусковых установок беспилотников.

Ситуация в Бахмуте и Клищиевке

"Это зона напряженных боевых действий, в некоторой степени эпицентр. Детали мы не стремимся раскрывать, но инициативу удерживают Силы обороны Украины. Враг несет мощные потери. Продолжается сверхмощное давление на врага, но очень продуманное, системное, без лобовых атак, которые бы повлекли большие потери личного состава", – объяснил Череватый.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг постоянными штурмами делает попытки восстановить утраченные позиции в окрестностях Клищиевки и в районе Зайцево.

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