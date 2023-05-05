Ситуация на Бахмутском направлении: ВСУ контратакуют на нескольких участках

Силы обороны Украины осуществили несколько успешных тактических операций на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны за 4 мая.

По сообщению аналитиков, ВС РФ не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях.

Генштаб ВСУ сообщил, что россияне вели неудачные наступательные действия вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Маркового (14 км северо-западнее Бахмута) и Нью-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что наемники ППК "Вагнер" захватили 2 квартала в Бахмуте. В частности, глава ЧВК Евгений Пригожин 3 мая заявил, что "вагнеровцы" продвинулись в Бахмуте на 230 метров и что Силы обороны контролируют 2,64 квадратных километра города.

3 и 4 мая российские милблогеры утверждали, что "вагнеровцы" продвинулись в западной части Бахмута.

Силы обороны, скорее всего, провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута. В частности, контратаковали в районе Курдюмовки и смогли здесь продвинуться.

"Ограниченный характер возможного продвижения украинцев свидетельствует о том, что контратака была локализованной тактической операцией", — отметили в ISW.

Ранее аналитики сообщили, что 3 мая ВС РФ добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях и подошли ближе к трассе O0506 к западу от города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия будет пытаться захватить Бахмут до 9 мая. Пока это единственная правда, о которой говорят пропагандисты Кремля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже прокомментировал планы главы Кремля Владимира Путина и командование армии РФ захватить Бахмут до 9 мая.

Читайте также: