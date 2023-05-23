Ситуация на Белгородщине никак не влияет на оборону Украины - Данилов

В то же время он отметил, что любые обвинения в сторону Вооруженных сил Украины являются чепухой.

Ситуация вБелгородской области после того, как туда зашли российские военизированные отряды из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", никак не влияет на обеспечение безопасности Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На безопасность в Украине эта ситуация не влияет никак. Граждане РФ имеют право на протест. Это записано в их нормативно-правовых документах. И Россия должна самостоятельно с этим вопросом справиться", — заявил он в телемарафоне.

В то же время он отметил, что любые обвинения в сторону Вооруженных сил Украины являются чепухой.

На вопрос о том, знала ли Украина о намерениях "Русского добровольческого корпуса" и легионе "Свобода России" войти в Белгородскую область, секретарь СНБО подчеркнул: "Есть граждане России, которые с оружием в руках пошли освобождать свою родную землю, — должны на это полное право".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за беспорядками в Белгородской области РФ стоят россияне, стремящиеся "избавиться от тьмы в своей стране".

Кроме того, мы ранее информировали, что в граничащей с Украиной Брянской области РФ 23 мая объявили план "Эдельвейс" — общий сбор для силовиков.

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