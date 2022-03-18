Ситуация на Черниговщине: украинские военные держат оборону и уничтожают вражескую технику

Ситуация в области контролируемая.
В первый день вторжения, 24 февраля, БТГр россиян достигли Чернигова, но были остановлены ВСУ. В последующие дни российская армия с трех сторон оцепила город и уже три недели обстреливает Чернигов. В свою очередь ВСУ и терроброна держат оборону города, периодически наносят врагу потери по всем направлениям, над городом уже сбиты несколько самолетов.
Об этом сообщает Черниговская ОГА.
"Из-за неудачных попыток взять Чернигов российская армия перешла к обстрелам и авиабомбардировкам жилых районов. Уже разрушены десятки многоэтажек, сотни частных домов в пригородных селах и пригородах. В городе нет теплоснабжения, воды, практически весь город без электричества. Есть проблемы с мобильной связью", — говорится в сообщении.
Также вражеские войска пытаются обойти Чернигов с северо-запада для нападения на Киев.
"За последние 2 недели враг практически не продвинулся ни на одном из участков. За последнюю неделю изменилась тактика врага – они окапываются в населенных пунктах, размещают технику возле домов, забирают у жителей телефоны и не позволяют уехать", — отмечают в ОГА.
Кроме того, подмечены многочисленные случаи мародерства в селах, российские солдаты грабят магазины, забирают продукты у жителей сел, требуют мясо, режут скот и жарят.
Отмечается, что часть северных громад в оккупации с первого дня вторжения. В некоторых замечены карательные отряды россиян, в отдельных громадах пробовали вести переговоры с мэрами, например, в Городне. 9 марта жители громады во главе с мэром вышли на митинг против российских захватчиков и по случаю дня рождения Тараса Шевченко.
Также через центр и юг Черниговщины по дорогам постоянно движется вражеская техника и подкрепление. Их уничтожают подразделения ВСУ, подразделения местной терроброны. К примеру, одна из громад уже несколько раз сообщала о захваченной вражеской технике, которую отремонтировали и отправили на нужды ВСУ.
"Черниговщина с первой недели получает помощь из других областей (еда, лекарства и т.д.) в громады, где есть более или менее безопасный проезд. Ситуация в области контролируемая, начальник Черниговской областной военной администрации на связи с громадами, районными военными администрациями, координируются вопросы жизнеобеспечение области. Ни один из руководителей или депутатов местных советов, по имеющейся информации, не пошел на сотрудничество с оккупантами", — резюмировали в ОГА.
О ситуации на Черниговщине в режиме онлайн – в нашем материале.
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