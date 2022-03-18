Ситуация на Черниговщине: украинские военные держат оборону и уничтожают вражескую технику

Ситуация в области контролируемая.

В первый день вторжения, 24 февраля, БТГр россиян достигли Чернигова, но были остановлены ВСУ. В последующие дни российская армия с трех сторон оцепила город и уже три недели обстреливает Чернигов. В свою очередь ВСУ и терроброна держат оборону города, периодически наносят врагу потери по всем направлениям, над городом уже сбиты несколько самолетов.

Об этом сообщает Черниговская ОГА.

ВСУ освободили село на Черниговщине от россиян, обворовавших местных жителей

"Из-за неудачных попыток взять Чернигов российская армия перешла к обстрелам и авиабомбардировкам жилых районов. Уже разрушены десятки многоэтажек, сотни частных домов в пригородных селах и пригородах. В городе нет теплоснабжения, воды, практически весь город без электричества. Есть проблемы с мобильной связью", — говорится в сообщении.

Также вражеские войска пытаются обойти Чернигов с северо-запада для нападения на Киев.

"За последние 2 недели враг практически не продвинулся ни на одном из участков. За последнюю неделю изменилась тактика врага – они окапываются в населенных пунктах, размещают технику возле домов, забирают у жителей телефоны и не позволяют уехать", — отмечают в ОГА.

Кроме того, подмечены многочисленные случаи мародерства в селах, российские солдаты грабят магазины, забирают продукты у жителей сел, требуют мясо, режут скот и жарят.

Отмечается, что часть северных громад в оккупации с первого дня вторжения. В некоторых замечены карательные отряды россиян, в отдельных громадах пробовали вести переговоры с мэрами, например, в Городне. 9 марта жители громады во главе с мэром вышли на митинг против российских захватчиков и по случаю дня рождения Тараса Шевченко.

Этой ночью враг снова поливал огнем Чернигов

Также через центр и юг Черниговщины по дорогам постоянно движется вражеская техника и подкрепление. Их уничтожают подразделения ВСУ, подразделения местной терроброны. К примеру, одна из громад уже несколько раз сообщала о захваченной вражеской технике, которую отремонтировали и отправили на нужды ВСУ.

"Черниговщина с первой недели получает помощь из других областей (еда, лекарства и т.д.) в громады, где есть более или менее безопасный проезд. Ситуация в области контролируемая, начальник Черниговской областной военной администрации на связи с громадами, районными военными администрациями, координируются вопросы жизнеобеспечение области. Ни один из руководителей или депутатов местных советов, по имеющейся информации, не пошел на сотрудничество с оккупантами", — резюмировали в ОГА.

О ситуации на Черниговщине в режиме онлайн – в нашем материале.

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