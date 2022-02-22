Ситуация на Донбассе: боевики 84 раза открывали огонь, двое военных погибли

12 наших бойцов получили ранения.

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 84 раза нарушили режим тишины, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Из собственных источников в Генштабе ТСН.ua сообщили, что потери российско-оккупационных войск за минувшие сутки составили 18 человек: безвозвратные (200) — 6 (4 -7 омсбр 2 АК (небоевые, в результате ДТП), 2 — 4 омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), санитарные (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 –7 омсбр 2 АК (1- небоевой, в результате ДТП, 1 – небоевой, обстоятельства уточняются), 1 – 6 омсп 2 АК (небоевой, припадок эпилепсии – эвакуированный в госпиталь), 2 – 11 омсп 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 – 3 омсбр 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 3 — 4 омс небоевые, вероятно, подрыв на НПП).

"За минувшие сутки в результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, получив осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Двенадцать военнослужащих получили ранения и находятся в лечебных учреждениях. Шесть получили боевые травмы", — сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.

С начала текущих суток зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих с начала суток нет.

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Напомним, что жители оккупированного Донецка сообщают о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении к линии столкновения.

Люди подчеркивают, что таких масштабов еще не видели "все восемь лет".

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

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