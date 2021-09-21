Ситуация на Донбассе: боевики активизировались вечером, есть раненый боец

Ситуация на Донбассе: боевики активизировались вечером, есть раненый боец

Оккупанты пять раз нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия, 5 раз нарушив режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки враг применял минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в госпиталь. Состояние здоровья воина — удовлетворительное.

Потерь среди украинских защитников нет.

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