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Ситуация на Донбассе: боевики активно стреляли, есть раненые бойцы

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Ситуация на Донбассе: боевики активно стреляли, есть раненые бойцы

Associated Press

Российские наемники продолжают обстреливать украинские позиции.

За прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, враг стрелял:

  • Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.
  • Недалеко от Гнутово русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
  • В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.
  • В окрестностях Красногоровки и Майского Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
  • В Луганской области, близ населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое.

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня | Новости с фронта

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня | Новости с фронта

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