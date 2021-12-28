Ситуация на Донбассе: боевики активно стреляли, есть раненые бойцы

Российские наемники продолжают обстреливать украинские позиции.
За прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, враг стрелял:
- Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.
- Недалеко от Гнутово русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
- В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.
- В окрестностях Красногоровки и Майского Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
- В Луганской области, близ населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое.
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