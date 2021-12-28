Ситуация на Донбассе: боевики активно стреляли, есть раненые бойцы

Ситуация на Донбассе: боевики активно стреляли, есть раненые бойцы

Российские наемники продолжают обстреливать украинские позиции.

За прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, враг стрелял:

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутово русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Майского Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области, близ населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое.

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня | Новости с фронта

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