Ситуация на Донбассе: боевики атакуют наших бойцов с тяжелого вооружения

За прошедшие сутки потерь нет.
За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, враг стрелял:
- Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
- В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
- Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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