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Ситуация на Донбассе: боевики атакуют наших бойцов с тяжелого вооружения

Ситуация на Донбассе: боевики атакуют наших бойцов с тяжелого вооружения

pressjfo.news

За прошедшие сутки потерь нет.

За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, враг стрелял:

  • Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
  • В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
  • Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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